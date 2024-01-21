Геворгян: Россия заинтересована в стабилизации ближневосточного региона

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной. В проблемном регионе появляются новые горячие точки, а стороны угрожают друг другу ядерным оружием. Кто стоит за конфликтом и чем все может закончиться? Об этом рассуждали эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед:

Мы заинтересованы в том, чтобы произошел процесс стабилизации региона, ликвидация всяких хулиганов и террористических групп. И в этом смысле мы будем опираться на то государство, которое не замешано и не замечено во взаимодействии с опасными, дестабилизирующими группами, типа запрещенного ИГИЛа и разных прочих, «Братьев-мусульман» в том числе.

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