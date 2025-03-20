Гигин: к победе можно прийти, только сочетая экономические, военные и дипломатические методы

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

У Трампа – это всегда так было в американской истории – есть мандат, почти полный, все что хочешь делай, карт-бланш, на 100 дней. И он в 100 дней хочет получить успех. Путин дает ему такую возможность. Смотрите, вот прошли переговоры. Почему Уиткофф говорит: блестяще, замечательно и так далее? Трамп говорит: мы прекрасно поговорили, почти два часа. Но не про хоккей же они поговорили. Смотрите, Трамп что может сказать? Я поговорил с Владимиром, это прекрасный был разговор, замечательно, это было прекрасно, только я мог этого добиться, идиот Байден не смог этого добиться, если бы он разговаривал, мы бы давно остановили эту войну, никто бы не убивал друг друга, не гибли бы тысячи ребят, я вам хочу рассказать, это не американские солдаты, но гибнут российские и украинские солдаты. Чего я добился от разговора? Прекращаются удары по энергоинфраструктуре, и теперь мы возвращаем свет в украинские города. В украинских городах снова будет свет. Они ходили с фонариками в телефонах. Они постоянно повербанки вынуждены были подключать. Там холодно. Это не Сибирь, но там холодно. И они должны были греться в специальных центрах. Теперь ничего этого не будет. Я вернул свет в Украину. Я спас жизни окруженным в Курске солдатам ВСУ, и 175 ребят с одной стороны и с другой стороны вернутся к своим близким, это потрясающе. Это мы сделали только в ходе двух переговоров. Никогда Байден за три года такого не мог достичь. Классно? Классно. Красиво? Красиво. А реально, значит, Путин отказался от ударов по энергоинфраструктуре. Правильно. Весна наступила, тепло, что по ним бить-то теперь? Поэтому это дипломатия, это уступки, это маневрирование, это интересно, это история, она вершится на наших глазах. И занимать какую-то крайнюю позицию радикальную, как мне говорят, надо идти на уступки, только быстрее завершить, ну это, мягко говоря, идиотизм. С другой стороны, говорят: да нет, вы что, ни на какие уступки, верить нельзя. Мы можем прийти к поражению, реально, можем действительно оказаться в изоляции. Этого тоже не хотелось бы. Поэтому, сочетая методы экономические, военные и дипломатические, только и можно прийти к победе.