Гигин: к победе можно прийти, только сочетая экономические, военные и дипломатические методы

Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин. Обсудим самые актуальные темы.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
У Трампа – это всегда так было в американской истории – есть мандат, почти полный, все что хочешь делай, карт-бланш, на 100 дней. И он в 100 дней хочет получить успех. Путин дает ему такую возможность. Смотрите, вот прошли переговоры. Почему Уиткофф говорит: блестяще, замечательно и так далее? Трамп говорит: мы прекрасно поговорили, почти два часа. Но не про хоккей же они поговорили. Смотрите, Трамп что может сказать? Я поговорил с Владимиром, это прекрасный был разговор, замечательно, это было прекрасно, только я мог этого добиться, идиот Байден не смог этого добиться, если бы он разговаривал, мы бы давно остановили эту войну, никто бы не убивал друг друга, не гибли бы тысячи ребят, я вам хочу рассказать, это не американские солдаты, но гибнут российские и украинские солдаты. Чего я добился от разговора? Прекращаются удары по энергоинфраструктуре, и теперь мы возвращаем свет в украинские города. В украинских городах снова будет свет. Они ходили с фонариками в телефонах. Они постоянно повербанки вынуждены были подключать. Там холодно. Это не Сибирь, но там холодно. И они должны были греться в специальных центрах. Теперь ничего этого не будет. Я вернул свет в Украину. Я спас жизни окруженным в Курске солдатам ВСУ, и 175 ребят с одной стороны и с другой стороны вернутся к своим близким, это потрясающе. Это мы сделали только в ходе двух переговоров. Никогда Байден за три года такого не мог достичь. Классно? Классно. Красиво? Красиво. А реально, значит, Путин отказался от ударов по энергоинфраструктуре. Правильно. Весна наступила, тепло, что по ним бить-то теперь? Поэтому это дипломатия, это уступки, это маневрирование, это интересно, это история, она вершится на наших глазах. И занимать какую-то крайнюю позицию радикальную, как мне говорят, надо идти на уступки, только быстрее завершить, ну это, мягко говоря, идиотизм. С другой стороны, говорят: да нет, вы что, ни на какие уступки, верить нельзя. Мы можем прийти к поражению, реально, можем действительно оказаться в изоляции. Этого тоже не хотелось бы. Поэтому, сочетая методы экономические, военные и дипломатические, только и можно прийти к победе.