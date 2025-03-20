Виктор Лукашенко поздравил нового Президента МОК Кирсти Ковентри с избранием

Президентом Международного олимпийского комитета стала Кирсти Ковентри. Это решение было принято на 144-й сессии МОК в Греции. Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил представительницу Зимбабве с избранием на эту должность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава НОК пожелал доброго здоровья и осуществления всех намеченных планов на ответственном посту. Ковентри 41 год, она двукратная олимпийская чемпионка по плаванию и первая женщина-президент в истории организации. Ранее Ковентри была членом исполкома МОК и председателем комиссии спортсменов.

Напомним, на пост президента претендовали 7 человек и она не входила в число фаворитов. Новый руководитель МОК избирается сроком на 8 лет. Ковентри станет 10-м президентом в истории МОК и официально вступит в должность 23 июня этого года, когда завершится срок полномочий Томаса Баха. А Бах останется почетным президентом Международного олимпийского комитета.