Венгрия вновь заблокировала итоговый документ саммита ЕС по Украине

Вместо конструктивного диалога и решения проблем, вопросы вызывали постоянные споры, что в очередной раз доказывает фиктивность прений. Политики уже успели обсудить вопрос поддержки Украины и наметившиеся переговоры, но к общему мнению так и не пришли.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

Я считаю, что сейчас в Венгрии начинаются захватывающие дебаты о том, во сколько обошлась война венграм и во сколько обойдется членство Украины в ЕС: как прямые, так и косвенные расходы. Очень большая сумма – более 9 тысяч миллиардов форинтов. Если я разделю это, то это будет по 2,5 миллиона форинтов на каждую венгерскую семью. Это прошлое. Вот сколько мы потеряли до сих пор, а теперь будущее – если Украина станет членом ЕС, чего я не советую и призываю венгров работать вместе, чтобы предотвратить это, нам вручат еще один счет, который нам придется платить каждый год.

Впрочем, пока еще рано подводить общие итоги брюссельского саммита. Участники позже рассмотрят пути выхода из экономического тупика во многих отраслях, проблемы нелегальной миграции, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Список тем настолько обширен, что встреча может растянуться на несколько дней.