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Взрыв на юге Франции: из-за неудачного запуска фейерверка пострадали не менее 10 человек

17 августа 2019 12:03
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Новости Франции. На юге Франции во время салюта прогремел взрыв: пострадали не менее 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв на юге Франции: из-за неудачного запуска фейерверка пострадали не менее 10 человек-1

Инцидент произошел во время празднования Дня святого Винсена. Причиной стал неудачный запуск фейерверка. Один из зарядов взорвался на барже, с которой пускали салюты. Несколько горящих элементов долетели до берега и упали в толпу зрителей. Три человека получили сильные ожоги и были срочно госпитализированы. Остальным пострадавшим оказали помощь прямо на месте.

Взрыв на юге Франции: из-за неудачного запуска фейерверка пострадали не менее 10 человек-4

Полиция начала расследование по факту взрыва.

# Взрыв пиротехники, фейерверк # Фотофакт

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