Взрыв на юге Франции: из-за неудачного запуска фейерверка пострадали не менее 10 человек

Новости Франции. На юге Франции во время салюта прогремел взрыв: пострадали не менее 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел во время празднования Дня святого Винсена. Причиной стал неудачный запуск фейерверка. Один из зарядов взорвался на барже, с которой пускали салюты. Несколько горящих элементов долетели до берега и упали в толпу зрителей. Три человека получили сильные ожоги и были срочно госпитализированы. Остальным пострадавшим оказали помощь прямо на месте.