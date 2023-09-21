Гигантская яичница появилась на площади в Сан-Паулу – так экоактивисты предупреждают о глобальном потеплении

Новости Бразилии. Необычная инсталляция появилась на площади в Сан-Паулу. Гигантская яичница – дело рук местных экоактивистов. Такая демонстрация предупреждает о глобальном потеплении и изменении климата, рассказывают авторы.
Новости Бразилии. Необычная инсталляция появилась на площади в Сан-Паулу. Гигантская яичница – дело рук местных экоактивистов. Такая демонстрация предупреждает о глобальном потеплении и изменении климата, рассказывают авторы.
Крупнейший город Бразилии готовится к жаре. По прогнозам синоптиков, очередная волна придет в Сан-Паулу уже в ближайшие дни. Более того, специалисты предупреждают, что температура воздуха может стать рекордной для этого времени года – порядка +37 градусов по Цельсию.
Висенте Тревас, житель Бразилии:
Мне понравилась эта акция. Вы идете по улице, и ваше внимание привлекает эстетика. Но когда вы останавливаетесь и размышляете о теме, становится понятно, что это важно. Об этом все говорят, и это заставляет чувствовать ответственность.
Автор идеи – голландский художник Хэнк Хофстр. Он отметил, что сегодня особенно важно привлечь внимание людей к проблеме глобального потепления и повысить осведомленность жителей планеты о климатическом кризисе.