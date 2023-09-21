Забег «сосисок» прошёл в штате Огайо. Посмотрите, кто стал участниками

Новости США. Так называемый забег сосисок прошел в американском штате Огайо, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участники – таксы. 100 собак боролись за звание самой быстрой. В Британии такс шутливо называют «вайнер-дог», что переводится как «собака-сосиска».

Отсюда и забавные наряды участников забега. В каждом бегут по 10 четвероногих спортсменов. Им нужно преодолеть немного – 22 метра.