Забег «сосисок» прошёл в штате Огайо. Посмотрите, кто стал участниками
Новости США. Так называемый забег сосисок прошел в американском штате Огайо, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участники – таксы. 100 собак боролись за звание самой быстрой. В Британии такс шутливо называют «вайнер-дог», что переводится как «собака-сосиска».
Отсюда и забавные наряды участников забега. В каждом бегут по 10 четвероногих спортсменов. Им нужно преодолеть немного – 22 метра.
Быстрее всех с этим заданием справилась трехлетняя такса по кличке Руби. В награду она получила годовой запас собачьего корма. Кстати, впервые появились такие забеги сосисок не в Штатах, а в Австралии, еще в 70-х годах прошлого века.