Прямой эфир

Забег «сосисок» прошёл в штате Огайо. Посмотрите, кто стал участниками

21 сентября 2023 15:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Так называемый забег сосисок прошел в американском штате Огайо, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участники – таксы. 100 собак боролись за звание самой быстрой. В Британии такс шутливо называют «вайнер-дог», что переводится как «собака-сосиска».

Забег «сосисок» прошёл в штате Огайо. Посмотрите, кто стал участниками-1

Отсюда и забавные наряды участников забега. В каждом бегут по 10 четвероногих спортсменов. Им нужно преодолеть немного – 22 метра.

Забег «сосисок» прошёл в штате Огайо. Посмотрите, кто стал участниками-4

Быстрее всех с этим заданием справилась трехлетняя такса по кличке Руби. В награду она получила годовой запас собачьего корма. Кстати, впервые появились такие забеги сосисок не в Штатах, а в Австралии, еще в 70-х годах прошлого века.

# Животные # Марина Кишкурно # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Столтенберг: НАТО останется региональным и не будет расширяться
21 сентября 2023 14:59

Столтенберг: НАТО останется региональным и не будет расширяться

Российская армия поразила промышленные объекты ВСУ и центры подготовки ДРГ
21 сентября 2023 14:41

Российская армия поразила промышленные объекты ВСУ и центры подготовки ДРГ

В Стамбуле из-за засухи уменьшились запасы воды
21 сентября 2023 14:30

В Стамбуле из-за засухи уменьшились запасы воды