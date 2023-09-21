Узоры в виде османских дворцов. Посмотрите, какую необычную коллекцию представили на неделе моды в Лондоне

Новости Великобритании. Дизайнер Бора Аксу представил необычную коллекцию на неделе моды в Лондоне. Она пропитана романтикой и нежными чувствами, которые вызывает у создателя родина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бора родился в Турции, там же провел свое детство. Теперь воспоминания о доме нашли отражения в костюмах художника. Многие из его моделей носят вязаные платья. Большая часть коллекции украшена замысловатыми элементами. Например, кружевом.

Бора Аксу, дизайнер:

Я хотел вернуться к своим корням. Моя мама, как и моя бабушка, всегда что-то вязала – одеяла, платья. Я хотел показать это искусство с другой стороны. Я хотел сам вернуться в то время.