Японцы выкупили вагон поезда и устроили там бойцовский ринг

Новости Японии. Поездка без приключений в этом поезде невозможна. Японские профессиональные борцы променяли ринг на вагон, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идея принадлежит столичной компании. Суть в том, чтобы устроить бой не на ринге, а между креслами пассажиров. Для этого организаторы выкупили целый вагон.

В нем люди не случайные. Они вполне умышленно стали свидетелями происходящего. Более того, билеты в этот вагон раскупили всего за полчаса. Да и мест, признаться, было не так много, всего 75. Бой получился зрелищным, ведь его участники – профессионалы, титулованные спортсмены. Так что увидели зрители и удушающие захваты, и перевороты. Ну а наградили борцов аплодисментами.