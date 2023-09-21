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Японцы выкупили вагон поезда и устроили там бойцовский ринг

21 сентября 2023 15:06
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Новости Японии. Поездка без приключений в этом поезде невозможна. Японские профессиональные борцы променяли ринг на вагон, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идея принадлежит столичной компании. Суть в том, чтобы устроить бой не на ринге, а между креслами пассажиров. Для этого организаторы выкупили целый вагон.

Японцы выкупили вагон поезда и устроили там бойцовский ринг-1

В нем люди не случайные. Они вполне умышленно стали свидетелями происходящего. Более того, билеты в этот вагон раскупили всего за полчаса. Да и мест, признаться, было не так много, всего 75. Бой получился зрелищным, ведь его участники – профессионалы, титулованные спортсмены. Так что увидели зрители и удушающие захваты, и перевороты. Ну а наградили борцов аплодисментами.

# Борьба # Марина Кишкурно # Новости Японии # Фотофакт

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