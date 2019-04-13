Хакеры похитили данные тысяч федеральных агентов и офицеров ФБР

Новости США. В ФБР похитили данные тысяч федеральных агентов и офицеров полиции США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К краже секретной информации причастна группа хакеров.

Преступники взломали несколько интернет-сайтов, связанных с Федеральным бюро расследований. В результате они получили доступ примерно к 4 тысячам уникальных личных данных: это имена агентов ФБР и полицейских, их личные и рабочие электронные адреса, занимаемые должности, номера телефонов и многое другое. Часть этой информации преступники уже выложили в сеть. В ФБР данную ситуацию не комментируют.