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NYP: отказ Зеленского от диалога с Москвой сорвал его шансы на финансирование

21 января 2024 14:03
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Из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского от диалога с Россией Украина потеряла возможность заполучить финансирование от Запада. Об этом сообщает The New York Post, пишет РИА Новости.

Интерес инвесторов с Уолл-стрит к инвестированию в Украину есть, но только при условии прекращения боевых действий. При этом отказ от переговоров с Москвой в Давосе лишает Украину дополнительных средств. Посетивший ранее Всемирный экономический форум Зеленский вернулся «с пустыми руками». Также в ряде СМИ пишут, что его поведение вызвало критику на Западе.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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