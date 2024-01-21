NYP: отказ Зеленского от диалога с Москвой сорвал его шансы на финансирование

Из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского от диалога с Россией Украина потеряла возможность заполучить финансирование от Запада. Об этом сообщает The New York Post, пишет РИА Новости.

Интерес инвесторов с Уолл-стрит к инвестированию в Украину есть, но только при условии прекращения боевых действий. При этом отказ от переговоров с Москвой в Давосе лишает Украину дополнительных средств. Посетивший ранее Всемирный экономический форум Зеленский вернулся «с пустыми руками». Также в ряде СМИ пишут, что его поведение вызвало критику на Западе.