Репарации и санкции. Как Польша пытается заработать на истории

Польша продолжает ворошить исторические события, чтобы стрясти лишнюю копеечку. Вот на всем люди пытаются заработать, даже на истории – ничего святого, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Парламент Польши постановил, что Москва должна выплатить Варшаве репарации по итогам Второй мировой войны. Пока, правда, конкретную сумму не называли. Ограничились заявлениями, но зато подсчитали, что семь картин, а они, между прочим, обладают не только высокой художественной ценностью, Россия также должна вернуть Польше. Эти полотна якобы незаконно вывезли в 1940-х. Одним словом, аппетиты у нашей соседки растут не по дням. Ведь накануне Варшава выставили счет еще и Германии. Насколько это правомерно и справедливо, разбиралась наша Валерия Попкова. Она, как всегда, в курсе международных событий. Так кто, что и кому будет или не платить?

Валерия Попкова, СТВ:

Если претензии к Москве пока ограничились только словами, то Германии предъявили реальный чек. Больше чем в триллион долларов. При этом Польша утверждает, что никогда и ничего не получала от Германии в виде компенсаций по итогам Второй мировой, и в Сейме проголосовали за соответствующую резолюцию.

Премьер-министр Польши заявил, что направит Германии ноту с предложением начать переговоры по выплате репараций, чтобы «польско-немецкое примирение было образцовым». Местные депутаты даже готовы пойти буквально дальше и предъявить то же самое России. Об этом заявил Анджей Дуда. Такая агрессивная позиция Варшавы – стремление занять более весомую позицию в ЕС. Собственно, на этом строятся все претензии Польши к Европейскому союзу. Нужны реформы, но только во главе с Варшавой. А репарации – лишь прощупывание почвы. Если получится забрать деньги у ключевой фигуры ЕС – Германии, то это создаст прецедент и в будущем можно пересмотреть и другие правила. Например, попытаться вернуться к восстановлению исторических границ Польши. Тут и до Речи Посполитой недалеко. Однако в погоне за амбициями можно остаться и без союзников вовсе.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

Европа сейчас находится в своего рода геополитической дреме, а тем временем кто-то другой обставляет мир не обязательно так, как мы этого хотим. Поэтому либо мы быстро проснемся, либо время ускользнет сквозь пальцы и Европа потеряет свое значение в геополитическом раскладе. Понятие «репарация» появилось на исторических горизонтах относительно недавно. Впервые о них заговорили после Первой мировой. Тогда Германия должна была оплатить убытки. Компенсация составила 260 миллиардов золотых марок. Это примерно 100 тысяч тонн золота. Разделить это бремя должны были ее союзники. Германия что-то выплатила, но не до конца. После Второй мировой войны ситуация повторилась. Тогда претензии СССР были удовлетворены за счет германских активов в других странах. Но опять довести дело до конца не получилось. Еще один случай выплаты компенсаций был в 1958-м, когда Япония и Индонезия подписали мирный договор, согласно которому Токио должен был в течение 12 лет выплатить 223 миллиона долларов.

Валерия Попкова:

Последний пример, но уже из 1990-х – после войны в Персидском заливе. Совет Безопасности ООН постановил взыскать репарации с Ирака в пользу Кувейта, пострадавшего от иракской агрессии. В общей сложности запросили компенсацию более чем в 350 миллиардов долларов. Из них одобрили примерно 53. И раз уж о справедливости, на которую как бы рассчитывает Польша, выдвигая претензии всем и вся, то надо сказать, что германские репарации по итогам Второй мировой войны, даже если бы их выплатили в полном объеме, компенсировали бы СССР только 5 %. А полной выплаты репараций так и не произошло.