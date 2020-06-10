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Генсекретарь ООН: из-за пандемии многие страны стали ощущать нехватку продовольствия

10 июня 2020 15:17
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Новости мира. Из-за пандемии коронавируса многие страны стали ощущать нехватку продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Генсекретарь ООН: из-за пандемии многие страны стали ощущать нехватку продовольствия-1

Если не принять срочных мер, текущая ситуация может обернуться продовольственной катастрофой. ООН предлагает три основные рекомендации, направленные на спасение жизней и средств к существованию: определить продовольственные и пищевые услуги в качестве основных и обеспечить безопасность работников этого сектора; укрепить системы соцзащиты в области питания; создавать более совершенные продовольственные системы.

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Генсекретарь ООН: из-за пандемии многие страны стали ощущать нехватку продовольствия-4

Также Гутерриш напомнил о подготовке саммита по продовольственным системам, который пройдет в 2021 году. Его основная цель – объединить усилия мирового сообщества для принятия ускоренных и коллективных мер в интересах людей и всей планеты.

# Коронавирус # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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