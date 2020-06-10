Генсекретарь ООН: из-за пандемии многие страны стали ощущать нехватку продовольствия

Новости мира. Из-за пандемии коронавируса многие страны стали ощущать нехватку продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Если не принять срочных мер, текущая ситуация может обернуться продовольственной катастрофой. ООН предлагает три основные рекомендации, направленные на спасение жизней и средств к существованию: определить продовольственные и пищевые услуги в качестве основных и обеспечить безопасность работников этого сектора; укрепить системы соцзащиты в области питания; создавать более совершенные продовольственные системы. Франция может потерять миллион рабочих мест из-за пандемии