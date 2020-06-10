Эйфелеву башню откроют для посетителей 25 июня

Новости Франции. Эйфелева башня откроется для посетителей 25 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за пандемии коронавируса в середине марта правительство приняло решение закрыть жемчужину Парижа.

Со времен Второй мировой войны это самые продолжительные «каникулы» главной достопримечательности города. Для обеспечения безопасности гостей и сотрудников будут приниматься строгие санитарные меры. В частности, ношение масок будет обязательным для всех туристов старше 11 лет.

Пока на башню можно будет подняться только по лестнице до второго этажа. Позже заработают лифты, которые позволят подняться выше.