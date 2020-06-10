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В Пакистане при обрушении жилого дома погибли 19 человек

10 июня 2020 14:34
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Новости Пакистана. В результате обрушения жилого дома в Пакистане погибли 19 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в городе Карачи.

В Пакистане при обрушении жилого дома погибли 19 человек-1

На месте ЧП работают бригады спасателей. Специалисты опасаются, что число жертв может возрасти. 12 жильцов удалось извлечь из-под завалов. Все они получили различные травмы.

В Пакистане при обрушении жилого дома погибли 19 человек-4

В Пакистане при обрушении жилого дома погибли 19 человек-6

По данным правоохранителей, дом был очень старым и находиться в нем было опасно. После происшествия все здания в районе были проверены. Специалисты обнаружили еще пять строений в аварийном состоянии. Людей из них эвакуировали.

# Обрушение дома # Фотофакт

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