В Пакистане при обрушении жилого дома погибли 19 человек

Новости Пакистана. В результате обрушения жилого дома в Пакистане погибли 19 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в городе Карачи.

На месте ЧП работают бригады спасателей. Специалисты опасаются, что число жертв может возрасти. 12 жильцов удалось извлечь из-под завалов. Все они получили различные травмы.

По данным правоохранителей, дом был очень старым и находиться в нем было опасно. После происшествия все здания в районе были проверены. Специалисты обнаружили еще пять строений в аварийном состоянии. Людей из них эвакуировали.