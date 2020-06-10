Франция может потерять миллион рабочих мест из-за пандемии

Новости Франции. Франции грозит потеря миллиона рабочих мест из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пик безработицы придется на середину 2021 года, считают эксперты.
Новости Франции. Франции грозит потеря миллиона рабочих мест из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пик безработицы придется на середину 2021 года, считают эксперты.
Несмотря на ожидаемое оживление экономической активности в третьем квартале, падение экономики в 2020 году прогнозируется на уровне до 10 %.
Стоит отметить, на восстановление страны власти Франции выделили уже 450 миллиардов евро. Эта сумма составляет 20 % всего национального богатства страны.