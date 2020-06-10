В Сингапуре начнут клинические испытания лекарства от коронавируса

Новости мира. Клинические испытания лекарства от коронавируса со следующей недели начнутся в Сингапуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в эксперименте примут 23 волонтера.
Новости мира. Клинические испытания лекарства от коронавируса со следующей недели начнутся в Сингапуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в эксперименте примут 23 волонтера.
Первая фаза тестов рассчитана на шесть недель. В случае успеха компания, разработавшая препарат, намерена запросить одобрение властей, чтобы провести более масштабную вакцинацию.
Отметим, в России для испытания вакцины от коронавируса отобрали две группы добровольцев (подробнее здесь).