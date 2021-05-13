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Гендиректор ВОЗ сделал прививку от коронавируса

13 мая 2021 20:42
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В странах Европы постепенно смягчают коронавирусные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, власти Италии намерены постепенно наращивать авиасообщение с другими странами.

Гендиректор ВОЗ сделал прививку от коронавируса-1

Гражданам стран «Большой семерки» – а это, помимо Италии, еще США, Германия, Япония, Великобритания, Франция и Канада – будет разрешен въезд без последующего прохождения карантина. Но нужно предоставить сертификат о вакцинации.

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Гендиректор ВОЗ сделал прививку от коронавируса-4

К слову, генеральный директор ВОЗ тоже получил прививку от коронавируса и призвал всех следовать его примеру.

# Коронавирус # Тедрос Гебрейесус # Фотофакт

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