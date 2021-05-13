Гендиректор ВОЗ сделал прививку от коронавируса

В странах Европы постепенно смягчают коронавирусные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, власти Италии намерены постепенно наращивать авиасообщение с другими странами.

Гражданам стран «Большой семерки» – а это, помимо Италии, еще США, Германия, Япония, Великобритания, Франция и Канада – будет разрешен въезд без последующего прохождения карантина. Но нужно предоставить сертификат о вакцинации. В Буэнос-Айресе на улицы вышли сотни медиков. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда