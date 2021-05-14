В Непале 16 пациентов с коронавирусом умерли из-за нехватки медицинского кислорода
Новости Непала. По меньшей мере 16 пациентов с коронавирусом умерли от нехватки медицинского кислорода в трех больницах в Непале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам врачей, они обращались к местным властям и полиции с просьбой о помощи, но ответа не получили.
Из-за роста числа новых случаев COVID-19 и нехватки медицинского кислорода несколько крупнейших больниц в непальской столице Катманду прекратили прием пациентов.
Специалисты ВОЗ очередной раз говорят, что поможет справиться с пандемией всеобщая вакцинация. Генеральный директор организации получил прививку от коронавируса и призвал всех следовать его примеру.