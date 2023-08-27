Гегемония G7 уходит в небытие. Что БРИКС может дать миру и почему дедолларизация – вопрос времени?

Но что касается БРИКС, то важно понимать – как это и подчеркивал Владимир Путин ранее, и наш Президент говорил, правда, относительно ЕАЭС, это в целом касается нынешнего этапа в международных отношениях – мы развиваем интеграцию не в целях конфронтации. Мы хотим создать многополярное равноправное безопасное пространство, где голос каждого будут слышать и слушать, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. По сути, сейчас в БРИКС так и происходит, в отличие от той же «Большой семерки», где негласно, но, согласитесь, заправляют США, и это видно даже невооруженным глазом.

За последние 30 лет доля стран БРИКС в мировом ВВП сравнялась с долей «Большей семерки» и даже обогнала ее в 2022-м. Оба блока вносят примерно по 30 % в мировой ВВП, но доля БРИКС все время растет, в то время как G7 падает.

Андрей Спартак, председатель Совета Торгово-промышленной палаты России по внешнеэкономической деятельности:

У БРИКС есть потенциал стать организацией, которая оказывает решающее влияние на мировое развитие. После вступления новых участников, а именно Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии, все эти значения вновь увеличатся. Кроме того, новый состав БРИКС будет контролировать 80 % мировой добычи нефти. Потенциал объединения уже оценили многие государства.

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Интерес к БРИКС и сам саммит, то, что он состоялся, свидетельствует, что несмотря на противоречия, есть здравый смысл и силы, которые готовы взаимодействовать в любых условиях. Саммит БРИКС – это преграда на пути «Большой семерки». Вступить в объединение сегодня хотят еще примерно 40 стран мира, из них около 20 подали официальные заявки. В том числе и Беларусь.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Беларусь поддерживает и сама генерирует инициативы, нацеленные на построение более справедливого и безопасного мира в глобальном и региональном измерениях, последовательно выступает за многообразие путей развития. Готовы к консолидации усилий со странами – участницами БРИКС на этих важнейших направлениях. Мы – надежный партнер для взаимной торговли и инвестиций, реализации совместных проектов со странами – участниками БРИКС и всеми странами Африки. Мы готовы делиться своими знаниями и делаем ставку на совместную, взаимовыгодную работу и кооперацию.

Интерес к БРИКС резко вырос в постковидные годы. Тогда западная экономика была буквально остановлена, началась долларовая инфляция и сильно подорожали западные кредиты. А еще из-за украинского конфликта США перекрыли транзитные потоки и начали блокировать рынки сырья. Тем самым Запад показал, что завтра все эти меры могут быть приняты в отношении любой страны. Это и определило повестку саммита в ЮАР. Она касалась не только расширения альянса, но и перехода на национальные валюты в расчетах.

Ольга Лазоркина:

Когда мы говорим о национальных валютах, о расширении использования в расчетах национальных валют, этот тезис был внесен в итоговую декларацию саммита, то это первый шаг к дедолларизации. А она уже идет. Это не тот процесс, который нужно запускать. Он уже запущен. Кстати говоря, президенты России и Беларуси говорят об этом постоянно. Американский доллар набирал свою мощь и силу очень долгий период времени. И для этого ему нужна была не одна организация, как БРИКС, например. БРИКС – это объединение, не блок и не штаб, там нет таких экономических инструментов, которые бы позволили очень быстро запустить этот процесс. Мы должны это понимать. Но то, что мы сделали национальные валюты основными в расчетах, например, в Союзном государстве, – это шаг в укреплении БРИКС.

Пока, согласно статистике, доллар США используется в 42 % мировых транзакций, а евро – в 32 %. Это позволяет Вашингтону контролировать большую часть мировых платежей и произвольно отключать страны от платежных систем, таких как SWIFT, то есть добиваться финансовой изоляции своих визави. Поэтому одной из стратегических целей банка БРИКС является доведение расчетов в дружественных валютах до 30 %. Пока речь идет о создании нового инструмента для взаимных расчетов в рамках БРИКС по типу цифровой валюты – самостоятельной расчетной единицы, привязанной к корзине валют стран-участников.

Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии:

Создание валюты для торговых и инвестиционных транзакций между членами БРИКС расширяет наши возможности оплаты и снижает нашу уязвимость.