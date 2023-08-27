СК России подтвердил смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина
Новости России. Стали известны новые подробности крушения бизнес-джета в Тверской области. Следственный комитет России объявил о завершении проведения молекулярно-генетических экспертиз и подтвердил гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Установлены личности и остальных 10 погибших. Они соответствуют заявленному списку в полетном листе. Ранее следствием были изъяты бортовые самописцы. Информация в них должна помочь пролить свет на причину крушения. Также продолжается детальный осмотр места происшествия.
Напомним, бизнес-джет разбился в Тверской области вечером 23 августа. Многие очевидцы слышали взрыв, после чего дымящееся воздушное судно стремительно упало вниз. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.