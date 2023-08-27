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СК России подтвердил смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

27 августа 2023 14:29
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Новости России. Стали известны новые подробности крушения бизнес-джета в Тверской области. Следственный комитет России объявил о завершении проведения молекулярно-генетических экспертиз и подтвердил гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК России подтвердил смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина-1

Установлены личности и остальных 10 погибших. Они соответствуют заявленному списку в полетном листе. Ранее следствием были изъяты бортовые самописцы. Информация в них должна помочь пролить свет на причину крушения. Также продолжается детальный осмотр места происшествия.

СК России подтвердил смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина-4

Напомним, бизнес-джет разбился в Тверской области вечером 23 августа. Многие очевидцы слышали взрыв, после чего дымящееся воздушное судно стремительно упало вниз. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

# Крушение # Новости России # Фотофакт

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