СК России подтвердил смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Новости России. Стали известны новые подробности крушения бизнес-джета в Тверской области. Следственный комитет России объявил о завершении проведения молекулярно-генетических экспертиз и подтвердил гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлены личности и остальных 10 погибших. Они соответствуют заявленному списку в полетном листе. Ранее следствием были изъяты бортовые самописцы. Информация в них должна помочь пролить свет на причину крушения. Также продолжается детальный осмотр места происшествия.