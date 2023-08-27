Более 20 тысяч работников британской железной дороги устроили забастовку

Новости Великобритании. В Великобритании более 20 тысяч работников железных дорог устроили забастовку. Они требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем железнодорожники уже успели выступить с обращением к работодателям. В случае если компромисс не будет достигнут, то забастовки будут продолжаться. Следующая пройдет 2 сентября. Все это безусловно бьет по карману компаний. Поскольку стачки проводятся в выходные, когда наблюдается больший поток пассажиров. Из-за отмены лишь одного направления свои билеты сдали сотни человек.