На 86-м году ушла из жизни народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева

На 86-м году умерла народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева, пишет РИА Новости. Она ушла из жизни дома после долгой болезни. О времени и дате прощания будет сообщено позднее.

Родилась Светлана Адырхаева 12 мая 1938 года в поселке Хумалаг. С 1960 по 1988 год была солисткой труппы балета Государственного академического Большого театра. В ее активе партии Одетты-Одиллии в «Лебедином озере» П.И. Чайковского, Заремы в «Бахчисарайском фонтане» Б.Асафьева и другие.

Ей присуждено звание Народной артистки СССР (1984), она награждена орденами «Знак Почета» (1960), Трудового Красного Знамени (1976) и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2014).