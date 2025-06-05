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Поезд успел затормозить. В Воронежской области подорван железнодорожный путь

05 июня 2025 13:48
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Поезд успел затормозить. В Воронежской области подорван железнодорожный путь-0

В Воронежской области удалось избежать трагедии благодаря тому, что поезд экстренно затормозил перед поврежденным участком железной дороги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным ведомства, взрывоопасное устройство было приведено в действие перед прохождением поезда.

Машинист и бригада поезда быстро среагировали, что помогло избежать серьезных последствий.

Проводится расследование. По предварительным данным, есть основание для возбуждения дела по статье «Терроризм».

Фото: pixabay

# Теракт

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