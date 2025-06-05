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Сборная Беларуси по футболу проведёт товарищеский матч с Казахстаном – смотрите трансляцию в 19:50 на СТВ

05 июня 2025 13:44
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Большой футбол возвращается на СТВ. В эфире нашего телеканала покажем прямые трансляции международных товарищеских матчей сборной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сборная Беларуси по футболу проведёт товарищеский матч с Казахстаном – смотрите трансляцию в 19:50 на СТВ-2

Сегодня, 5 июня, на «Борисов-Арене» наши футболисты встретятся со сборной Казахстана. Старт эфира – в 19:50. Обращаем внимание: чтобы вовремя начать футбольную трансляцию, выпуск «Информационного вечера» начнется раньше обычного – в 19:00.

# Футбол Беларуси

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