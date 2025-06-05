Сборная Беларуси по футболу проведёт товарищеский матч с Казахстаном – смотрите трансляцию в 19:50 на СТВ

Большой футбол возвращается на СТВ. В эфире нашего телеканала покажем прямые трансляции международных товарищеских матчей сборной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 5 июня, на «Борисов-Арене» наши футболисты встретятся со сборной Казахстана. Старт эфира – в 19:50. Обращаем внимание: чтобы вовремя начать футбольную трансляцию, выпуск «Информационного вечера» начнется раньше обычного – в 19:00.