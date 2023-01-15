Гайдамака о ГТС: уничтожается система, которая стоит два ВВП Украины
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Хотела бы обратить внимание, что несмотря на ожесточенность боев под тем же Бахмутом и в других местах, ГТС Украины функционирует исправно. Ни одна ракета в нее не прилетела. Может ли труба стать одним из ключей к миру, потому что сейчас Москва и Киев… На многих участках это сохраняется, но именно здесь некий конструктив в отношениях есть. Ведь российским нефтяникам удалось резко увеличить экспорт нефти в январе после декабрьского провала. Но о поиске ключа к миру – может, это и будет определенной почвой для диалога?
Андрей Гайдамака, экс-вице-президент компании «Лукойл» (Россия):
Я считаю, может, и должна, но только тогда, когда украинские политики и бизнесмены будут действовать в своих собственных экономических интересах. И то, что происходит, когда уничтожается система, которая стоит два ВВП Украины, на наших глазах… Это вызывает полное экономическое непонимание. Так что ответ на ваш вопрос: если украинские политики и бизнесмены начнут в большей степени действовать, исходя из своих собственных экономических интересов и своей страны, то да, может.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Почему российский рубль такой высокий? Ответил экс-вице-президент компании «Лукойл»
«В этом плане всё будет нормально». Стоит ли бояться резкого скачка цен на топливо в Беларуси?
Ограничения в поставках газа – преимущество для России или Запада? Рассказал экс-вице-президент компании «Лукойл»