Гайдамака о ГТС: уничтожается система, которая стоит два ВВП Украины

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Хотела бы обратить внимание, что несмотря на ожесточенность боев под тем же Бахмутом и в других местах, ГТС Украины функционирует исправно. Ни одна ракета в нее не прилетела. Может ли труба стать одним из ключей к миру, потому что сейчас Москва и Киев… На многих участках это сохраняется, но именно здесь некий конструктив в отношениях есть. Ведь российским нефтяникам удалось резко увеличить экспорт нефти в январе после декабрьского провала. Но о поиске ключа к миру – может, это и будет определенной почвой для диалога?