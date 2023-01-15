«Будет превращаться в металлолом». Что произойдёт с газотранспортной системой Украины и как это скажется на РФ?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ: Андрей Васильевич, не могу вас не спросить как человека глубоко знакомого с проблематикой украинской газотранспортной системы. Уже сейчас поговорим и о турецком крупнейшем газовом хабе. Каковы ее перспективы? Казалось бы, ответ ясен: просто остаться грудой металлолома. Но, как мне представляется, не всегда это просто. И у Российской Федерации тоже есть свои планы и конкретные, возможно, решения, касаемо ее будущего.

Андрей Гайдамака, экс-вице-президент компании «Лукойл» (Россия):

Это очень интересно. И мы понимаем, что Российская Федерация сегодня поставляет газ в Европу где-то 50 на 50 через систему турецкого потока и систему газотранспортную Украины. То есть сегодня газотранспортная система Украины остается основным поставщиком российского газа на европейский рынок. При этом эта система, естественно, – моя боль как человека, который родился в Украине. Это фантастическая система, которая была сделана еще в Советском Союзе, которая с мощностью более 200 миллиардов кубометров газа, очень сложная. И вот все то, что построили наши отцы, к сожалению, сейчас на наших глазах будет превращаться в металлолом. И Украина могла и генерировала очень большие потоки для своего бюджета. Вплоть до 15-20 % поступлений в украинский бюджет от нефти и газа в значительной степени были от газотранспортной системы Украины. Украина сама себе, конечно, стреляет в ногу сейчас тем, что она сама сейчас уничтожает газотранспортную систему. Мы сами себя загоняем в ситуацию, когда мы будем в большей степени зависеть от Турции как газового хаба. Сейчас там торговля увеличивается, естественно. Турецкий поток задействован, там две нитки по 16 миллиардов кубов, которые сейчас все в большей степени заполняются. И потом этот газ идет через Болгарию, Сербию в Западную Европу.

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