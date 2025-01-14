ФСБ РФ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ

Федеральной службой безопасности РФ предотвращен теракт в отношении сотрудников одного из оборонных предприятий Ярославской области, который был запланирован спецслужбами Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Россиянин, планировавший отравить работников предприятия с помощью токсичных веществ, задержан. Киев осуществлял координацию действий террориста через интернет-мессенджеры. Сам задержанный признал свою вину.

Это не первая украинская попытка совершить теракт с применением отравляющих веществ. В 2023 и 2024 годах ФСБ задержала агентов, планировавших отравление в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. В феврале 2024 года была сорвана попытка теракта в Запорожской области.