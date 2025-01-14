Прямой эфир

ФСБ РФ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ

14 января 2025 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Федеральной службой безопасности РФ предотвращен теракт в отношении сотрудников одного из оборонных предприятий Ярославской области, который был запланирован спецслужбами Украины. Об этом пишет РИА Новости.

ФСБ РФ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ-1

Фото: pinterest

Россиянин, планировавший отравить работников предприятия с помощью токсичных веществ, задержан. Киев осуществлял координацию действий террориста через интернет-мессенджеры. Сам задержанный признал свою вину.

Это не первая украинская попытка совершить теракт с применением отравляющих веществ. В 2023 и 2024 годах ФСБ задержала агентов, планировавших отравление в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. В феврале 2024 года была сорвана попытка теракта в Запорожской области.

# Теракт # ФСБ # Россия

Другие новости рубрики

Все новости
Глава МВД Германии заявила, что Путин действует «абсолютно бессовестно»
14 января 2025 07:53

Глава МВД Германии заявила, что Путин действует «абсолютно бессовестно»

В результате атаки БПЛА в Казани произошло возгорание газовой цистерны
14 января 2025 07:51

В результате атаки БПЛА в Казани произошло возгорание газовой цистерны

Ярославский «Локомотив» нанес третье поражение СКА кряду в КХЛ
14 января 2025 07:46

Ярославский «Локомотив» нанес третье поражение СКА кряду в КХЛ