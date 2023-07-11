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Франция передаст Украине около 50 ракет дальнего радиуса действия

11 июля 2023 13:41
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Париж отправит Киеву около полусотни ракет дальнего действия SCALP. Об этом информирует Reuters, пишет РИА Новости. 

Сообщается, что речь идет о ракетах европейского изготовителя MBDA. Первые экземпляры уже находятся на украинской территории. 

О том, что Франция передаст киевскому режиму ракеты для помощи в наступлении ВСУ, во вторник, 11 июля, до начала саммита НАТО в Вильнюсе сообщил французский лидер Эммануэль Макрон. 

В Кремле такое решение назвали ошибкой Франции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ в таком случае будет принимать контрмеры. 
 

# Международная политика # Дмитрий Песков # Эмманюэль Макрон

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