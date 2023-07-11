Франция передаст Украине около 50 ракет дальнего радиуса действия

Париж отправит Киеву около полусотни ракет дальнего действия SCALP. Об этом информирует Reuters, пишет РИА Новости.

Сообщается, что речь идет о ракетах европейского изготовителя MBDA. Первые экземпляры уже находятся на украинской территории.

О том, что Франция передаст киевскому режиму ракеты для помощи в наступлении ВСУ, во вторник, 11 июля, до начала саммита НАТО в Вильнюсе сообщил французский лидер Эммануэль Макрон.

В Кремле такое решение назвали ошибкой Франции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ в таком случае будет принимать контрмеры.

