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В Исландии началось извержение вулкана

11 июля 2023 13:41
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Новости Исландии. В Исландии началось извержение вулкана. Столбы дыма и потоки текущей лавы находятся всего в 30 километрах от столицы страны Рейкьявика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Исландии началось извержение вулкана-1

Пока стихия не повлияла на работу международного аэропорта, но власти на всякий случай готовятся к худшему. Район в радиусе нескольких километров вокруг извержения объявлен закрытой для полетов зоной. Жителей ближайших населенных пунктов просят держать окна закрытыми, не пользоваться кондиционером и не приближаться к вулкану. А власти некоторых государств уже рекомендовали своим гражданам отказаться от поездок в Исландию.

# Извержение вулкана # Новости Исландии # Фотофакт

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