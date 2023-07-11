Новости Исландии. В Исландии началось извержение вулкана. Столбы дыма и потоки текущей лавы находятся всего в 30 километрах от столицы страны Рейкьявика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока стихия не повлияла на работу международного аэропорта, но власти на всякий случай готовятся к худшему. Район в радиусе нескольких километров вокруг извержения объявлен закрытой для полетов зоной. Жителей ближайших населенных пунктов просят держать окна закрытыми, не пользоваться кондиционером и не приближаться к вулкану. А власти некоторых государств уже рекомендовали своим гражданам отказаться от поездок в Исландию.