В Вильнюсе начался саммит НАТО. Украинский вопрос обсудят на закрытом заседании

В Вильнюсе начался саммит НАТО. После приветствия все его участники перешли на закрытое заседание, которое пройдет без представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что будет обсуждаться украинский вопрос. Во время выступления накануне официального старта встречи президент США Джо Байден сказал, что лидеры западных стран уже согласовали свое заявление по вступлению Украины в НАТО.

На саммите среди прочего будет обсуждаться вопрос наращивания запасов вооружений. Речь идет и об увеличении военных бюджетов. Каждая страна – участница НАТО должна будет его нарастить как минимум до 2 % ВВП. Цель была поставлена еще в 2014 году. Ее на данный момент достигли лишь 11 стран из 31, входящей в Альянс.