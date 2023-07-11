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В Вильнюсе начался саммит НАТО. Украинский вопрос обсудят на закрытом заседании

11 июля 2023 13:39
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В Вильнюсе начался саммит НАТО. После приветствия все его участники перешли на закрытое заседание, которое пройдет без представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вильнюсе начался саммит НАТО. Украинский вопрос обсудят на закрытом заседании-1

Известно, что будет обсуждаться украинский вопрос. Во время выступления накануне официального старта встречи президент США Джо Байден сказал, что лидеры западных стран уже согласовали свое заявление по вступлению Украины в НАТО.

На саммите среди прочего будет обсуждаться вопрос наращивания запасов вооружений. Речь идет и об увеличении военных бюджетов. Каждая страна – участница НАТО должна будет его нарастить как минимум до 2 % ВВП. Цель была поставлена еще в 2014 году. Ее на данный момент достигли лишь 11 стран из 31, входящей в Альянс.

# НАТО # Джо Байден # Фотофакт

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