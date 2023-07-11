Прямой эфир

Госдолг США достиг небывалых размеров, но это ещё не предел

11 июля 2023 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Госдолг США достиг астрономической суммы – 32,47 триллиона долларов. Об этом сообщило Министерство финансов страны. Только за полтора месяца он увеличился на триллион долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госдолг США достиг небывалых размеров, но это ещё не предел-1

Причиной стало решение президента Байдена принять закон, который разрешает правительству неограниченно брать займы до 2025 года, что раньше ему было запрещено. И это тут же стало загонять страну в долговую яму. Только за один день федеральные заимствования подскочили более чем на 350 миллиардов долларов. По прогнозам экспертов, госдолг США будет расти и дальше, потому что ежегодно на триллион долларов растет и дефицит бюджета страны, который надо как-то закрывать.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Вильнюсе начался саммит НАТО. Украинский вопрос обсудят на закрытом заседании
11 июля 2023 13:39

В Вильнюсе начался саммит НАТО. Украинский вопрос обсудят на закрытом заседании

Западные дипломаты возмущены хамством Зеленского в адрес НАТО
11 июля 2023 13:25

Западные дипломаты возмущены хамством Зеленского в адрес НАТО

Зеленский жёстко раскритиковал НАТО по поводу Украины
11 июля 2023 12:43

Зеленский жёстко раскритиковал НАТО по поводу Украины