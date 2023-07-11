Госдолг США достиг небывалых размеров, но это ещё не предел

Причиной стало решение президента Байдена принять закон, который разрешает правительству неограниченно брать займы до 2025 года, что раньше ему было запрещено. И это тут же стало загонять страну в долговую яму. Только за один день федеральные заимствования подскочили более чем на 350 миллиардов долларов. По прогнозам экспертов, госдолг США будет расти и дальше, потому что ежегодно на триллион долларов растет и дефицит бюджета страны, который надо как-то закрывать.