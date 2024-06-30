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Франция может получить первое ультраправое правительство

30 июня 2024 10:43
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Во Франции проходит первый тур досрочных парламентских выборов. В надежде остановить рост ультраправых партий президент распустил парламент. Но такой шаг может обернуться против Эммануэля Макрона. По мнению экспертов, у его коалиции не так много шансов набрать нужное количество голосов для формирования правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция может получить первое ультраправое правительство-1

После сокрушительных для действующих властей результатов выборов в Европарламент у Франции есть шанс получить первый ультраправый кабмин, так как среди простых граждан продолжает расти недовольство политикой Елисейского дворца. Рейтинги Макрона и его соратников продолжают стремительно катиться вниз. Если правые силы все-таки смогут победить на выборах, то новое правительство окончательно свяжет руки президенту. Эксперты прогнозируют, что такая ситуация может послужить началом государственного кризиса управления.

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Новости Франции

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