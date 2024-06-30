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Тысячи людей вышли на антиправительственные протесты в Израиле

30 июня 2024 08:02
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Тысячи активистов собрались на улицах городов Израиля с требованием провести досрочные выборы и немедленно заключить сделку по освобождению заложников в секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей вышли на антиправительственные протесты в Израиле-1

Крупнейшая акция протеста прошла в центре Тель-Авива. Демонстранты, размахивая национальными флагами, выкрикивали антиправительственные лозунги. Поводами для недовольства стало отсутствие прогресса в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, а также обстрелы Ливана и угроза начала полномасштабной войны на севере страны.

# Акции протеста # Новости Израиля

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