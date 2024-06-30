Тысячи людей вышли на антиправительственные протесты в Израиле

Тысячи активистов собрались на улицах городов Израиля с требованием провести досрочные выборы и немедленно заключить сделку по освобождению заложников в секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшая акция протеста прошла в центре Тель-Авива. Демонстранты, размахивая национальными флагами, выкрикивали антиправительственные лозунги. Поводами для недовольства стало отсутствие прогресса в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, а также обстрелы Ливана и угроза начала полномасштабной войны на севере страны.