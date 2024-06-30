Во Франции стартовал первый тур внеочередных парламентских выборов

Первый тур внеочередных парламентских выборов 30 июня проходит во Франции. На них изберут около 600 представителей Национальной ассамблеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участки для голосования будут работать до 18 часов. Первые результаты выборов ожидаются уже этим вечером. Как правило, для выявления победителя на выборах во Франции одного раунда оказывается недостаточно. Второй этап уже намечен на 7 июля.

Досрочное голосование было назначено после того, как президент Франции распустил парламент на фоне разгрома его центристского альянса на выборах в Европарламент и победы ультраправых.