Прямой эфир

Во Франции стартовал первый тур внеочередных парламентских выборов

30 июня 2024 08:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первый тур внеочередных парламентских выборов 30 июня проходит во Франции. На них изберут около 600 представителей Национальной ассамблеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции стартовал первый тур внеочередных парламентских выборов-1

Участки для голосования будут работать до 18 часов. Первые результаты выборов ожидаются уже этим вечером. Как правило, для выявления победителя на выборах во Франции одного раунда оказывается недостаточно. Второй этап уже намечен на 7 июля.

Досрочное голосование было назначено после того, как президент Франции распустил парламент на фоне разгрома его центристского альянса на выборах в Европарламент и победы ультраправых.

# Выборы # Новости Франции

Другие новости рубрики

Все новости
Тысячи людей вышли на антиправительственные протесты в Израиле
30 июня 2024 08:02

Тысячи людей вышли на антиправительственные протесты в Израиле

Спикер Палаты представителей США призвал отправить Байдена в отставку
29 июня 2024 18:55

Спикер Палаты представителей США призвал отправить Байдена в отставку

ЕС ввёл очередные санкции против России – ограничения затронут и Беларусь
29 июня 2024 18:06

ЕС ввёл очередные санкции против России – ограничения затронут и Беларусь