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Антиправительственные акции в Израиле закончились стычками с полицией

30 июня 2024 10:38
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Мирные акции протеста в Израиле против действий правительства Нетаньяху закончились столкновениями с правоохранителями. Полицейские пытались разогнать демонстрантов, после чего началась потасовка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антиправительственные акции в Израиле закончились стычками с полицией-1

Поводами для недовольства стало отсутствие прогресса в переговорах о прекращении огня в Секторе газа, а также обстрелы Ливана и угроза начала полномасштабной войны на севере страны. Напомним, вчера вечером тысячи активистов собрались на улицах городов Израиля с требованием провести досрочные выборы. Крупнейшая акция прошла в Тель-Авиве.

# Акции протеста # Новости Израиля

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