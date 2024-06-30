Антиправительственные акции в Израиле закончились стычками с полицией

Мирные акции протеста в Израиле против действий правительства Нетаньяху закончились столкновениями с правоохранителями. Полицейские пытались разогнать демонстрантов, после чего началась потасовка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводами для недовольства стало отсутствие прогресса в переговорах о прекращении огня в Секторе газа, а также обстрелы Ливана и угроза начала полномасштабной войны на севере страны. Напомним, вчера вечером тысячи активистов собрались на улицах городов Израиля с требованием провести досрочные выборы. Крупнейшая акция прошла в Тель-Авиве.