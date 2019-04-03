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France Football назвал доходы Месси, Роналду и Неймара

03 апреля 2019 08:38
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Новости мира. Месси, Роналду и Неймар в тройке самых высокооплачиваемых футболистов сезона по версии журнала France Football, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

France Football назвал доходы Месси, Роналду и Неймара-1

На вершине списка Лионель Месси, доход которого с учетом зарплаты и премии в клубе, а также рекламных поступлений, составит 130 миллионов евро. На 17 миллионов от своего давнего антагониста из «Барселоны» отстал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. 91,5 миллион заработает бразилец Неймар из ПСЖ. Все суммы указаны до уплаты налогов.

# Знаменитости # Лионель Месси # Криштиану Роналду # Неймар # Фотофакт

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