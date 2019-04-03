Мужчина напал на учеников начальной школы в Китае: двое погибли

Новости Китая. В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы. Два человека погибли и двое получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы. Два человека погибли и двое получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пострадавшие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Сообщается, что подозреваемый задержан, это 31-летний мужчина. Ведется расследование. Мотивы нападавшего не сообщаются.