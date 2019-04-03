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Мужчина напал на учеников начальной школы в Китае: двое погибли

03 апреля 2019 08:08
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Новости Китая. В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы. Два человека погибли и двое получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина напал на учеников начальной школы в Китае: двое погибли-1

Пострадавшие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Сообщается, что подозреваемый задержан, это 31-летний мужчина. Ведется расследование. Мотивы нападавшего не сообщаются.

Мужчина напал на учеников начальной школы в Китае: двое погибли-4

# Нападение # Фотофакт

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