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Пожар на химзаводе в Техасе: в радиусе мили проведена эвакуация

03 апреля 2019 08:10
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Новости США. На химическом заводе в Техасе вспыхнул сильный пожар. По предварительным данным, погиб один человек, несколько ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар на химзаводе в Техасе: в радиусе мили проведена эвакуация-1

О причинах ЧП пока не сообщается. Власти заявляют, что в воздухе нет опасных веществ, но в школах выключили системы отопления и вентиляции, а в парках запретили все виды активного отдыха.

Пожар на химзаводе в Техасе: в радиусе мили проведена эвакуация-4

Также проведена эвакуация местных жителей, организаций и офисов, расположенных в радиусе одной мили вокруг завода. По предварительной информации, пожар возник из-за утечки газа.

Пожар на химзаводе в Техасе: в радиусе мили проведена эвакуация-7

Пожар на химзаводе в Техасе: в радиусе мили проведена эвакуация-9

Пожар на химзаводе в Техасе: в радиусе мили проведена эвакуация-11

# Пожар на заводе # Фотофакт

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