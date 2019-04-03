Пожар на химзаводе в Техасе: в радиусе мили проведена эвакуация

Новости США. На химическом заводе в Техасе вспыхнул сильный пожар. По предварительным данным, погиб один человек, несколько ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О причинах ЧП пока не сообщается. Власти заявляют, что в воздухе нет опасных веществ, но в школах выключили системы отопления и вентиляции, а в парках запретили все виды активного отдыха.