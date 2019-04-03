Президент Алжира ушёл в отставку

Новости Алжира. О своем решении Абдель Азиз Бутефлика заявил незадолго до собственного политического юбилея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Алжира. О своем решении Абдель Азиз Бутефлика заявил незадолго до собственного политического юбилея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он занимал пост почти 20 лет. По закону в течение двух месяцев страну ждут президентские выборы, а пока временным главой государства станет спикер верхней палаты парламента. Бутефлике 82 года, состояние здоровья не позволяло ему часто появляться на публике в последние годы.