Президент Алжира ушёл в отставку

Он занимал пост почти 20 лет. По закону в течение двух месяцев страну ждут президентские выборы, а пока временным главой государства станет спикер верхней палаты парламента. Бутефлике 82 года, состояние здоровья не позволяло ему часто появляться на публике в последние годы.