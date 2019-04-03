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Президент Алжира ушёл в отставку

03 апреля 2019 07:55
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Новости Алжира. О своем решении Абдель Азиз Бутефлика заявил незадолго до собственного политического юбилея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Алжира ушёл в отставку-1

Он занимал пост почти 20 лет. По закону в течение двух месяцев страну ждут президентские выборы, а пока временным главой государства станет спикер верхней палаты парламента. Бутефлике 82 года, состояние здоровья не позволяло ему часто появляться на публике в последние годы.

Президент Алжира ушёл в отставку-4

# Международная политика # Фотофакт

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