Лидер французской партии «Патриоты» раскритиковал политику главы ЕК. Флориан Филиппо обвинил Урсулу фон дер Ляйен в разграблении армии и эскалации конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению политика, глава Еврокомиссии затягивает боевые действия отправкой Киеву техники и вооружения, а также многочисленной финансовой помощью. Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о новом транше Украине. Он составит 1,5 миллиарда евро и будет отправлен в рамках макрофинансовой программы помощи стране.