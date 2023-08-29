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Флориан Филиппо обвинил Урсулу фон дер Ляйен в разграблении армии и эскалации конфликта в Украине

29 августа 2023 19:38
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Лидер французской партии «Патриоты» раскритиковал политику главы ЕК. Флориан Филиппо обвинил Урсулу фон дер Ляйен в разграблении армии и эскалации конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Флориан Филиппо обвинил Урсулу фон дер Ляйен в разграблении армии и эскалации конфликта в Украине-1

По мнению политика, глава Еврокомиссии затягивает боевые действия отправкой Киеву техники и вооружения, а также многочисленной финансовой помощью. Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о новом транше Украине. Он составит 1,5 миллиарда евро и будет отправлен в рамках макрофинансовой программы помощи стране.

# Международная политика # Флориан Филиппо # Урсула фон дер Ляйен # Фотофакт

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