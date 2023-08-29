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Из-за пожаров в Греции уничтожено 77 тысяч гектаров леса

29 августа 2023 16:55
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Новости Греции. Греция не справляется с лесными пожарами. Их называют самыми масштабными в истории Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за пожаров в Греции уничтожено 77 тысяч гектаров леса-1

Десять дней спасателям не удается усмирить стихию, которая хозяйничает на северо-востоке страны. 77 тысяч гектаров леса уничтожены огнем. Погибли около 25 человек. Большинство из них – мигранты, которые скрывались в лесу. Не исключено, что жертв будет больше, сообщают в экстренных службах. Поиски пропавших без вести людей продолжаются. Масштаб ущерба еще предстоит установить. Жара считается основной причиной пожаров, однако не единственной. В стране задержаны почти 80 человек по подозрению в причастности к поджогам.

# Пожар # Фотофакт

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