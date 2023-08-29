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Лукашенко направил соболезнование президенту Таджикистана в связи с жертвами стихийных бедствий в стране

29 августа 2023 19:35
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Новости Таджикистана. Сильные дожди унесли жизни 17 человек в Таджикистане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ливни стали причиной схода оползней и камнепадов, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям республики. Больше всего погибших на востоке страны. При этом спасатели не исключают, что их количество может возрасти.

Лукашенко направил соболезнование президенту Таджикистана в связи с жертвами стихийных бедствий в стране-1

В связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями в результате стихийных бедствий соболезнования президенту Таджикистана, а также родным и близким погибших направил Александр Лукашенко. Глава белорусского государства пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, а республике – возвращения к привычному ритму жизни.

# Природные катаклизмы # Новости Таджикистана # Фотофакт

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