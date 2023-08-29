Лукашенко направил соболезнование президенту Таджикистана в связи с жертвами стихийных бедствий в стране

Новости Таджикистана. Сильные дожди унесли жизни 17 человек в Таджикистане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ливни стали причиной схода оползней и камнепадов, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям республики. Больше всего погибших на востоке страны. При этом спасатели не исключают, что их количество может возрасти.