Лукашенко направил соболезнование президенту Таджикистана в связи с жертвами стихийных бедствий в стране

Новости Таджикистана. Сильные дожди унесли жизни 17 человек в Таджикистане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ливни стали причиной схода оползней и камнепадов, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям республики. Больше всего погибших на востоке страны. При этом спасатели не исключают, что их количество может возрасти.
В связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями в результате стихийных бедствий соболезнования президенту Таджикистана, а также родным и близким погибших направил Александр Лукашенко. Глава белорусского государства пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, а республике – возвращения к привычному ритму жизни.