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Институт немецкой экономики: напряженные отношения с Китаем сказываются на экономике Германии

29 августа 2023 16:55
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Новости Германии. Шоковая ситуация наблюдается и в экономике Германии. Местные компании страдают от глобальных колебаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Институт немецкой экономики: напряженные отношения с Китаем сказываются на экономике Германии -1

Они в 2023 году ощущаются еще сильнее, говорится в новом отчете Института немецкой экономики. Он опубликован на официальном сайте организации. Эксперты сообщают, что сложная ситуация в стране сохранятся из-за двух основных факторов. Речь о ситуации в Украине и последствиях, в частности, антироссийских санкциях. Также, отмечают аналитики, сказываются на материальной составляющей ФРГ и напряженные отношения с Китаем.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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