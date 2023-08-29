Институт немецкой экономики: напряженные отношения с Китаем сказываются на экономике Германии

Они в 2023 году ощущаются еще сильнее, говорится в новом отчете Института немецкой экономики. Он опубликован на официальном сайте организации. Эксперты сообщают, что сложная ситуация в стране сохранятся из-за двух основных факторов. Речь о ситуации в Украине и последствиях, в частности, антироссийских санкциях. Также, отмечают аналитики, сказываются на материальной составляющей ФРГ и напряженные отношения с Китаем.