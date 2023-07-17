Фирменный стиль украинского руководства – военный эксперт прокомментировал взрыв Крымского моста

Теракт на Крымском мосту. Погибли два человека, движение было приостановлено. Различные источники говорили о двух мощных взрывах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их совершили с помощью «водных мотоциклов», которые были модернизированы в беспилотники со взрывчаткой. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Национальный антитеррористический комитет заявил, что мост был атакован двумя надводными беспилотниками. Оба ведомства обвинили в атаке Украину. Киев назвал этот теракт победой.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Это фирменный стиль украинского руководства – решать все вопросы исподтишка. И самое интересное, что используется именно вариант террористических действий. Мы уже не один раз это смотрели. Взрывались журналисты, обычные публицисты, уничтожались люди, которые просто имеют другое мнение. Мы видели и взрывы объектов, ночные в основном. Обратите внимание, как ни ночь, так удар где-нибудь среди ночи по объекту, который, в общем-то, не имеет никакого стратегического значения. Гибнут нормальные люди, гражданские, которым еще жить и жить.