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Фирменный стиль украинского руководства – военный эксперт прокомментировал взрыв Крымского моста

17 июля 2023 17:09
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Теракт на Крымском мосту. Погибли два человека, движение было приостановлено. Различные источники говорили о двух мощных взрывах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их совершили с помощью «водных мотоциклов», которые были модернизированы в беспилотники со взрывчаткой. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Национальный антитеррористический комитет заявил, что мост был атакован двумя надводными беспилотниками. Оба ведомства обвинили в атаке Украину. Киев назвал этот теракт победой.

Фирменный стиль украинского руководства – военный эксперт прокомментировал взрыв Крымского моста-1

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Это фирменный стиль украинского руководства – решать все вопросы исподтишка. И самое интересное, что используется именно вариант террористических действий. Мы уже не один раз это смотрели. Взрывались журналисты, обычные публицисты, уничтожались люди, которые просто имеют другое мнение. Мы видели и взрывы объектов, ночные в основном. Обратите внимание, как ни ночь, так удар где-нибудь среди ночи по объекту, который, в общем-то, не имеет никакого стратегического значения. Гибнут нормальные люди, гражданские, которым еще жить и жить.

Опора повреждена, но транспортное сообщение продолжается – зачем Киев взрывал Крымский мост.

# Международная политика # Николай Бузин # Евгений Пустовой # Фотофакт

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