Аналитик БИСИ: формат зерновой сделки может просто перейти на другие магистрали

Цена фьючерсов на пшеницу в США пошла вверх сразу после заявлений о приостановлении «зерновой сделки». Россия 17 июля официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против ее продления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российская сторона возобновит договор, как только будут выполнены все требования. Ведь на данном этапе Запад превратил сделку из гуманитарного в коммерческий проект. Со слов президента России, из всего объема пищевой продукции и зерновых, вывезенных с территории Украины, только 3 % попадало в беднейшие страны, наиболее пострадавшие от продовольственного кризиса. Основная же часть груза оседала в обеспеченной Европе. Таким образом Запад наживается на «черноморской зерновой инициативе», что абсолютно неприемлемо.

Виталий Романовский, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Сейчас ряду государств, опять же, глобального Юга, Ближнего Востока необходимо будет принимать более активную роль, чтобы эти коридоры функционировали. Опять же, с учетом того, что сейчас транспортно-логистические магистрали и потоки на евразийском пространстве трансформируются в принципе, мы можем говорить о том, что сам формат или концепция так называемой зерновой сделки может просто перейти на другие магистрали. То есть точно так же российская сторона в силу давней традиции, в силу необходимости обеспечения взаимосвязи с государствами глобального Юга будет поддерживать функционирование этих магистралей. Возможно, просто это будет не через морские коридоры или же движение по этим морским коридорам будет ограничено какой-то период времени.