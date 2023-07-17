Опора повреждена, но транспортное сообщение продолжается – зачем Киев взрывал Крымский мост

Теракт на Крымском мосту. Погибли два человека, движение было приостановлено. Различные источники говорили о двух мощных взрывах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их совершили с помощью «водных мотоциклов», которые были модернизированы в беспилотники со взрывчаткой. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Национальный антитеррористический комитет заявил, что мост был атакован двумя надводными беспилотниками. Оба ведомства обвинили в атаке Украину. Киев назвал этот теракт победой. Подробнее в нашем сюжете.

Сжечь все мосты. Киев вновь совершил теракт на Крымском мосту. Повреждена 145-я опора. В результате атаки надводных дронов погибла семейная пара из Белгородской области. Их дочь находится под наблюдением врачей. Возбуждено уголовное дело. Фирменный стиль украинского руководства – военный эксперт прокомментировал взрыв Крымского моста.

Подорвать мост – ментальная сверхидея Зеленского. Речь не только об инфраструктуре. Речь о маниакальном стремлении сорвать любые переговоры о перемирии.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Совсем недавно еще слышали инициативы о мирных переговорах, которые по чуть-чуть, но уже начинали звучать из уст в том числе украинских политиков, руководителей и западных государств. Как только такие инициативы начинают звучать, мы сразу же видим подобного рода провокации. Сегодня США ну ни в коем разе не нужен мир, никакие мирные переговоры, не нужна остановка конфликта и кровопролития. Они нацелены на совсем другое. И они будут делать все, чтобы любые мирные инициативы, направленные на остановку этого кровопролития, были сорваны.

Саммит НАТО прошел – результата нет. Ни членства в ЕС, ни места в Североатлантическом альянсе. Украине в который раз указали на ее место. Полно внутренних проблем и тысячи погибших. Это самый заметный результат контрнаступа. Клишевич о теракте на Крымском мосту: обществу нужно что-то показать, чтобы отвлечь от поражений. Подробнее.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Никаких успехов в контранступе. Нет успехов в диалоге с НАТО, но хочется быть в тренде, хочется быть на мировых подмостках в информационном поле, а для этого нужны какие-то события. И в основном деструктивные. В этом хорошо помогают террористические акты.