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Клишевич о теракте на Крымском мосту: обществу нужно что-то показать, чтобы отвлечь от поражений

17 июля 2023 17:07
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Теракт на Крымском мосту. Погибли два человека, движение было приостановлено. Различные источники говорили о двух мощных взрывах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их совершили с помощью «водных мотоциклов», которые были модернизированы в беспилотники со взрывчаткой. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Национальный антитеррористический комитет заявил, что мост был атакован двумя надводными беспилотниками. Оба ведомства обвинили в атаке Украину. Киев назвал этот теракт победой.

Клишевич о теракте на Крымском мосту: обществу нужно что-то показать, чтобы отвлечь от поражений-1

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Итоги этого контрнаступления мы с вами тоже прекрасно видим – их практически нет. Если в обратную сторону выразиться, они сыграли в противоположном русле. Не в том, которое планировал Запад и украинская сторона. Естественно, обществу нужно что-то показать. Какие-то, может быть, не победы, а подобного рода провокации, которые будут сигнализировать обществу, что мы на что-то еще способны, мы еще что-то можем сделать. Чтобы отвлечь от этих поражений постоянных на фронте или чтобы отчитаться перед западными спонсорами, что мы еще что-то можем, подобного рода вещи и происходят.

Опора повреждена, но транспортное сообщение продолжается – зачем Киев взрывал Крымский мост.

# Международная политика # Сергей Клишевич # Евгений Пустовой # Фотофакт

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