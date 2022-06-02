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В Польше скупают уголь. Цена на топливо увеличилась на 180%

02 июня 2022 12:44
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Новости Польши. Дефицит и очереди в магазинах. В Польше скупают уголь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие люди, которые владеют частными домохозяйствами, в панике начали готовиться к отопительному сезону уже сейчас, так как на складах угля становится все меньше, а цены там, где он еще есть, просто заоблачные.  

В Польше скупают уголь. Цена на топливо увеличилась на 180%-1

Такая ситуация – результат польской политики. После того как Варшава ввела эмбарго на поставку российского угля, этот вид топлива практически исчез с прилавков. Нехватка оценивается в среднем в 9 миллионов тонн. А цена угля увеличилась на 180 %. И, как считают эксперты, это еще не предел. Теперь почти половина годового дохода обычной польской семьи – это отопление. Вторая половина уйдет на аренду жилья и электричество.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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