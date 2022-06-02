В Польше скупают уголь. Цена на топливо увеличилась на 180%

Новости Польши. Дефицит и очереди в магазинах. В Польше скупают уголь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие люди, которые владеют частными домохозяйствами, в панике начали готовиться к отопительному сезону уже сейчас, так как на складах угля становится все меньше, а цены там, где он еще есть, просто заоблачные.