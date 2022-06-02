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Поляки возмущены новым законом в стране. Что с ним не так?

02 июня 2022 12:42
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Новости Польши. Посягательство на личную жизнь граждан. Именно так поляки отзываются о новом законе, который вступит в силу уже с 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Поляки возмущены новым законом в стране. Что с ним не так?-1

Нововведение заключается в том, что налоговое управление сможет получить доступ к любому банковскому счету. В свою очередь банки должны будут предоставить инспекции все данные, вплоть до остатков на счетах поляков. Это решение вызвало недовольство среди населения, так как раньше такую проверку могли провести только в отношении лиц, которые подозреваются в нарушении закона. Кроме того, теперь доступ к банковской информации будут иметь три государственных органа: налоговое управление, национальное фискальное управление и таможенно-фискальное управление.  

# Закон # Фотофакт

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